Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi! İşte düğünden gelen ilk kare...
Bir süredir birlikte olan oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, Sarıyer’de bir otelde nikah masasına oturdu.Yaklaşık iki yıl süren birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı alan çiftin düğününe sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. İşte düğünden gelen ilk kare...
Bir süredir birlikte olan oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, Sarıyer'de bir otelde nikah masasına oturdu.
Yaklaşık iki yıl süren birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı alan çiftin düğününe sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.
ACUN ILICALI NİKAH ŞAHİDİ OLDU
Nikahta Demet Özdemir'in nikah şahidi yapımcı Faruk Turgut olurken, Oğuzhan Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu.
Demet Özdemir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine evet demişti
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