Son dakika: Usta oyuncu Füsun Günuğur hayatını kaybetti! Füsun Günuğur kimdir?

Pek çok unutulmaz dizide ve tiyatro oyununda boy gösteren, "Unutma Beni" ile adeta hafızalara kazınan usta oyuncu Füsun Günuğur, hayatını kaybetti.

Usta oyuncudan gelen acı haber sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu. Günuğur'un kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.