27 Ağustos 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Usta oyuncu Füsun Günuğur’dan acı haber

Usta oyuncu Füsun Günuğur’dan acı haber

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.08.2022
ABONE OL
Usta oyuncu Füsun Günuğur’dan acı haber

8 yıl boyunca günlük olarak ekrana gelen "Beni Unutma" dizisinin başrol oyuncularından Füsun Günuğur'dan acı haber geldi. Rol aldığı dizilerle hafızalara kazınan Günuğur, 70 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü şu sözlerle duyurdu...

Pek çok unutulmaz dizide ve tiyatro oyununda boy gösteren, "Beni Unutma" ile adeta hafızalara kazınan usta oyuncu Füsun Günuğur, hayatını kaybetti.

Usta oyuncudan gelen acı haber sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu. Günuğur'un kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

"VEFAT HABERİNİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ İLE ÖĞRENDİK"

Oyuncunun ölüm haberi ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Mustafa Kurt tarafından duyuruldu.

Yapılan açıklamada "Türk Tiyatrosunun değerli ismi emekli sanatçılarımızdan Füsun Günuğur'un vefat haberini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini yer verildi.

FÜSUN GÜNUĞUR KİMDİR?

8 Nisan 1952 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Füsun Günuğur, 1975 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü'nden mezun oldu. 1975 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na katılmış ve o tarihten bu yana çeşitli oyunlarda rol aldı.

Tiyatro oyunculuğunun yanında, dizi oyunculuğu ve dublaj sanatçılığı işlerini de başarı ile yapan oyuncu, özellikle 1981 yılında TRT ekranlarında yayınlanan yabancı dizi Şahin Tepesi'nin başrol oyuncularından Laura Johnson'ın uzun yıllar seslendirmesini yaparak hafızalara kazındı. 2006 yılında TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Yokuşu isimli dizide oynayan Günuğur, Oyun Bitti ve Unutma Beni ile geniş hayran kitlesine ulaştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA