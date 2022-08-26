Giriş Tarihi:
26.08.2022
Güncelleme Tarihi: 26.08.2022
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Hangi ülkenin 1943-1946 arasındaki kralı, 2001-2005 arasında o ülkenin başbakanı olmuştur? ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 26 Ağustos 2022 Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Hangi ülkenin 1943-1946 arasındaki kralı, 2001-2005 arasında o ülkenin başbakanı olmuştur?