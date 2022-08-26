Giriş Tarihi:
26.08.2022
Güncelleme Tarihi: 26.08.2022
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Güney Kutup bölgesindeki kıtanın adı olan Antarktika ve Kuzey kutup bölgesinin adı olan Arktik kelimelerinin kökeni olan Eski Yunancadaki arktos kelimesinin Türkçesi nedir? ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 26 Ağustos 2022 Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Güney Kutup bölgesindeki kıtanın adı olan Antarktika ve Kuzey kutup bölgesinin adı olan Arktik kelimelerinin kökeni olan Eski Yunancadaki arktos kelimesinin Türkçesi nedir?