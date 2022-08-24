Giriş Tarihi:
24.08.2022
Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
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Hangisi, Keanu Reeves'in "Matrix" film serisinde canlandırdığı Neo karakterini oynaması için teklif götürülen ancak bu teklifi reddeden oyunculardan biri değildir? ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Hangisi, Keanu Reeves'in "Matrix" film serisinde canlandırdığı Neo karakterini oynaması için teklif götürülen ancak bu teklifi reddeden oyunculardan biri değildir?