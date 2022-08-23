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Alara Koçibey'in poşet kaçışı! Görüntülenince ne yapacağını şaşırdı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.08.2022
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Alara Koçibey’in poşet kaçışı! Görüntülenince ne yapacağını şaşırdı

Uzun bir süredir Eren Morova ile beraber olan Alara Koçibey, sevgilisiyle alışveriş turuna çıktı. Ellerinde poşetle görüntülenen Koçibey görüntü vermemek için yüzünü saklamaya çalıştı.

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