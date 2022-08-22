22 Ağustos akaryakıt fiyatları son dakika: Benzin, motorin, gaz, mazot fiyatları ne kadar? Benzine zam geldi mi, var mı?
Benzin, motorin, gaz, mazot fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da buna bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Peki, Benzin, motorin, gaz, mazot fiyatları ne kadar? Benzine zam geldi mi, var mı?
Benzin, motorin, gaz, mazot fiyatları ne kadar? Benzine zam geldi mi, var mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Araç sahipleri, istasyon duraklarına gitmeden önce güncel motorin, LPG, mazot, benzin fiyatları araştırması yapıyor. Son olarak motorine 79 kuruş zam, benzine ise 83 kuruş indirim yapılmıştı. Peki, Benzin, motorin, gaz, mazot fiyatları ne kadar? Benzine zam geldi mi, var mı?
MOTORİNE ZAM GELDİ!
18 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 79 kuruş zam, benzin fiyatlarına ise 83 kuruş indirim uygulandı.
Ardından motorin fiyatlarına 19 Ağustos 2022 Cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş zam yapıldı. Benzinde ise herhangi bir fiyat değişimi yapılmadı.
22 AĞUSTOS 2022 BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE
Akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları hakkında Türkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen bilgiler ışığında 21 Ağustos güncel pompa fiyatları şöyle;
İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
İstanbul'da benzin litre fiyatı: 20.33 TL/LT
İstanbul'da motorin litre fiyatı: 25, 05 TL/LT
İstanbul'da LPG litre fiyatı: 11,35 TL/LT
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı 20.46 TL/LT
Ankara'da motorin litre fiyatı 25.16 TL/LT
Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL/LT
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı 20.45 TL/LT
İzmir'de motorin litre fiyatı 25.18 TL/LT
İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL/LT
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- 22 Ağustos akaryakıt fiyatları son dakika: Benzin, motorin, gaz, mazot fiyatları ne kadar? Benzine zam geldi mi, var mı?
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