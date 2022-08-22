22 Ağustos akaryakıt fiyatları son dakika: Benzin, motorin, gaz, mazot fiyatları ne kadar? Benzine zam geldi mi, var mı?

Benzin, motorin, gaz, mazot fiyatları ne kadar? Benzine zam geldi mi, var mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Araç sahipleri, istasyon duraklarına gitmeden önce güncel motorin, LPG, mazot, benzin fiyatları araştırması yapıyor. Son olarak motorine 79 kuruş zam, benzine ise 83 kuruş indirim yapılmıştı. Peki, Benzin, motorin, gaz, mazot fiyatları ne kadar? Benzine zam geldi mi, var mı?