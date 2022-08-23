Basket maçının yıldızı Ebru Şahin oldu! Komşu’da fırtına estirdi

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, geçen gün Yunanistan'la karşılaştı. Maçı izleyenler arasında milli basketbolcu Cedi Osman'la geçen aylarda evlenen Ebru Şahin de vardı.