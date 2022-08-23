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Basket maçının yıldızı Ebru Şahin oldu! Komşu'da fırtına estirdi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.08.2022 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
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Basket maçının yıldızı Ebru Şahin oldu! Komşu’da fırtına estirdi

Ebru Şahin Yunan basınında ilgi odağı oldu. Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Cedi Osman’la nikah masasına oturan Şahin, milli maçta eşini yalnız bırakmadı. Yunanistan’la karşılaşan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda forma giyen eşi Cedi Osman’ı saha kenarından izleyen Ebru Şahin, güzelliğiyle Yunan basınında yer aldı.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, geçen gün Yunanistan'la karşılaştı. Maçı izleyenler arasında milli basketbolcu Cedi Osman'la geçen aylarda evlenen Ebru Şahin de vardı.

Eşine karşılaşma öncesi şans öpücüğü veren ünlü oyuncu, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

DEV EKRANA YANSITILDI

Cedi Osman'ın attığı basketlerle keyiflenen Ebru Şahin'in görüntüsü sık sık sahadaki dev ekrana yansıtıldı. Yunan basını da Şahin'i yakın markaja aldı. Yunanistan'da hem ulusal basında hem de sosyal medya sayfalarında güzel oyuncuyla ilgili iltifat dolu yazılara yer verildi.

Ebru Şahin maç öncesi eşi Cedi Osman'a sarılarak "şans öpücüğü" verdi.

Rol aldığı dizilerle yurtdışında da tanınan Ebru Şahin, bu kez Yunanistan basınının ilgi odağı oldu.

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