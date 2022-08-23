Basket maçının yıldızı Ebru Şahin oldu! Komşu'da fırtına estirdi
Ebru Şahin Yunan basınında ilgi odağı oldu. Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Cedi Osman’la nikah masasına oturan Şahin, milli maçta eşini yalnız bırakmadı. Yunanistan’la karşılaşan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda forma giyen eşi Cedi Osman’ı saha kenarından izleyen Ebru Şahin, güzelliğiyle Yunan basınında yer aldı.
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, geçen gün Yunanistan'la karşılaştı. Maçı izleyenler arasında milli basketbolcu Cedi Osman'la geçen aylarda evlenen Ebru Şahin de vardı.
Eşine karşılaşma öncesi şans öpücüğü veren ünlü oyuncu, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.
DEV EKRANA YANSITILDI
Cedi Osman'ın attığı basketlerle keyiflenen Ebru Şahin'in görüntüsü sık sık sahadaki dev ekrana yansıtıldı. Yunan basını da Şahin'i yakın markaja aldı. Yunanistan'da hem ulusal basında hem de sosyal medya sayfalarında güzel oyuncuyla ilgili iltifat dolu yazılara yer verildi.
Ebru Şahin maç öncesi eşi Cedi Osman'a sarılarak "şans öpücüğü" verdi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT için son noktayı koydu! 49,50,51,52 yaşında herkesi kapsıyor! "Tek formül var" EYT ne zaman çıkacak, son durum ne?
- En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Emekli promosyonları ne kadar oldu? Yapı Kredi, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti...
- YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Üniversite boş kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM 2 ve 4 yıllık bölümlerin tavan ile taban puanları
- Ortaöğretim, lise KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS 2022 geç başvuru tarihleri açıklandı mı?
- Mısır alım fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Mısır alım fiyatı açıklandı mı?
- Euro neden düşüyor? 22 Ağustos canlı Euro takip Euro /TL kaç lira oldu? Altın ve EURO son dakika neden düştü?
- Kabine Toplantısı bitti mi? 22 Ağustos Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? İşte alınan kararlar...
- Kardeşlerim'de dengeleri sarsacak transferler! Bomba 1 derken 3 oldu! Ünlü oyuncu Instagram hesabından...
- Havrita kapandı mı, yasaklandı mı? Havrita uygulaması nedir, ne anlama geliyor? Karar açıklandı...
- TOKİ ucuz konut başvuruları başladı mı, ne zaman? TOKİ sosyal konut başvuru tarihi açıklandı mı?
- 22 Ağustos akaryakıt fiyatları son dakika: Benzin, motorin, gaz, mazot fiyatları ne kadar? Benzine zam geldi mi, var mı?
- Nakil işlemleri ne zaman açılacak 2022? LGS 3. nakil sonuç tarihi açıklandı mı? Sorgulama ekranı...