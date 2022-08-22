Özcan Deniz’den dev yatırım! Kuzey’in geleceği için kesenin ağzını açtı

Şimdilerde Samar Dadgar ile mutlu bir birlikteliği olan Özcan Deniz, yatırımlarını da eksik etmiyor. Geçtiğimiz ay 15 sene sonra Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Özcan Deniz, Zekeriyaköy'de bir siteden tam beş tane daire satın almış. En çok kazanan sanatçıların arasında yer alan Özcan Deniz, 7 milyon 500 bin TL'den aldığı beş daire için 37 milyon 500 bin TL ödeme yapmış.