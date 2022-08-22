Özcan Deniz'den dev yatırım! Kuzey’in geleceği için kesenin ağzını açtı
Eski eşi Feyza Aktan’dan bir oğlu olan Özcan Deniz, Kuzey’in geleceğini garantilemek için servetlik bir yatırım yaptı. Ünlü sanatçı, Zekeriyaköy’deki bir siteden aldığı beş daire için 37 milyon 500 bin TL ödedi.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 2018 yılında Feyza Aktan ile evlenmiş, aynı yıl oğulları Kuzey dünyaya gelmişti. Çift, daha sonra olaylı şekilde 2019 yolunda boşanmıştı.
Şimdilerde Samar Dadgar ile mutlu bir birlikteliği olan Özcan Deniz, yatırımlarını da eksik etmiyor. Geçtiğimiz ay 15 sene sonra Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Özcan Deniz, Zekeriyaköy'de bir siteden tam beş tane daire satın almış. En çok kazanan sanatçıların arasında yer alan Özcan Deniz, 7 milyon 500 bin TL'den aldığı beş daire için 37 milyon 500 bin TL ödeme yapmış.
ÜNLÜLERİN ADRESİ
Takvim'in haberine göre, Özcan Deniz'in yatırım yapmasının nedeni oğluymuş. Kuzey'e iyi bir gelecek kurmak isteyen Deniz, bu yatırımları oğlu için yapmış. Bu arada ünlü sanatçının evleri aldığı sitede Nadide Sultan, Soner Sarıkabadayı ve Semih Saygıner gibi ünlüler de oturuyormuş...
Öte yandan Özcan Deniz, boşandığı ve halen davalık olduğu eski eşi Feyza Aktan'a ödediği aylık 10 bin TL'lik nafakayı çok bulmuş ve "Kadınların çoğu nafaka koparmak için boşanıyor. Benim derdim nafaka değil, velayet! Oğluma karşı iyi bir anne olsun" demişti...
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