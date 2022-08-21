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Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in oynadığı dizi Marmarislileri ayaklandırdı! Jandarmaya şikayet telefonları yağıyor

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.08.2022
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Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in oynadığı dizi Marmarislileri ayaklandırdı! Jandarmaya şikayet telefonları yağıyor

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrol oyuncusu olarak performans sergilediği Şahmaran dizisinin çekimleri Marmaris'te sürüyor. Muğla Sığla Ormanları'ndaki sette ateş yakıldığını fark eden pek çok vatandaş, jandarma ve kaymakamlığa arayarak durumu şikayet etti.

Başrollerini Burak Deniz ile Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Şahmaran dizisinin ikinci sezon çekimleri Marmaris'te başladı.

Henüz ilk sezonu yayınlanmayan ve merakla beklenen dizinin Muğla Sığla Ormanları'nda kurulan setinde, ateş yakılması bölge sakinlerini ayaklandırdı.

ÖZEL BİTKİ ÖRTÜSÜ OLAN ORMANDA ATEŞ YAKILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çekimleri ekim ayına kadar devam edecek olan dizinin bölge halkı, ekibin özel statülü alan ilan edilen ve özel bitki örtüsüne sahip olan ormanda ateş yakması nedeniyle vatandaşlar sinirlendi.

Marmarisliler jandarma ve kaymakamlığa şikayette bulundu.

"ALDIKLARI İZİN O BÖLGEYİ KAPSAMIYOR"

Dizi ekibinin Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tanıtma Şube Müdürlüğü'nden alınan ve 20 Haziran 2022 – 20 Haziran 2023 tarihlerini kapsayan izin kağıtlarını gösterdiğini belirten Marmaris Kent Konseyi üyesi Müjde Coşkun, "Tims firması Şahmaran çekimlerini Karacasöğüt'te Sığla Ormanı'nın ortasında yapıyor. Ormanlık alan Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararla el bile değmeyecek bölge ilan edildi. Utanmadan yangın çıkarsa arazöz getirdiklerini ifade ediyorlar. Orman müdürü ve valilikten aldıkları izinler Sığla Ormanları gibi özel statülü alanları kapsamıyor. Kablolar, insanlar sigaralarını ortalığa atıyor, kablolar kamyonlar, jeneratörler, sis bombaları, verilen tahribat korkunç… Arabalar otopark olmuş… Ağaç filizlerin üzerinde… Ormanımız ve içinde yaşayan canlılara acil koruma altına alınmalı" dedi.

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