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Kayseri’de komşularına silahla ateş eden şarkıcı Metin Işık’ın ifadesi ortaya çıktı!

MAGAZİN DHA
Giriş Tarihi: 20.08.2022 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022
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Kayseri’de komşularına silahla ateş eden şarkıcı Metin Işık’ın ifadesi ortaya çıktı!

Kayseri'de, komşu iki grup arasında çıkan 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından gözaltına alınan şarkıcı Metin Işık ile oğlu Mustafa Işık, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şarkıcı Metin Işık’ın ifadesi ortaya çıktı.

Kayseri'de yaşanan olay, 15 Ağustos'ta akşam saatlerinde, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık ile husumetli oldukları aynı mahallede oturan grup arasında tartışma çıktı. O sırada Metin Işık ile oğlunun bulunduğu noktadan pompalı tüfekle gruba ateş açıldı. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği Naile D., Yusuf Memduh S., Sema A., Kader S. ve Emine A. yaralandı. Metin Işık ile oğlu Mustafa Işık emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrası Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şarkıcı Metin Işık ve oğlu hakkında, 'adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan soruşturma başlatıldı. Metin Işık'ın ifadesinde, "Uyuşturucu kullanıyorlardı. Bizi tahrik ediyorlardı. Gelinim ve kız çocuğum var. Bu yüzden rahatsız olduğumuzu, söyleyip uyardım. 'Kimse bizi engelleyemez' dediler. Oğlum da bu lafı duyunca tüfekle 3-4 el ateş etti. Ben ateş etmesin diye tüfeği tuttum. Ben ateş etmedim" dediği ortaya çıktı.

"METİN IŞIK DA ATEŞ ETTİ"

Yaralıların yakınlarının ise olay sırasında Metin Işık'ın da ateş ettiğini söyleyip şikayetçi oldukları öğrenildi.

Bu arada, olay yerinde 2 tüfeğin bulunduğu, tüfeklerden birini şarkıcı Metin Işık'ın kolluk güçlerine kendisinin teslim ettiği belirtildi. Metin Işık, 2009 yılında çıkardığı 'Lay Lay Lom' isimli şarkıyla tanınmıştı.

Metin Işık kimdir, kaç yaşında? METİN IŞIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

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