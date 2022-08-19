İtalya’da hangi sayının Romen rakamlarıyla yazılmış halinin uğursuz olduğu şeklinde yaygın bir inanç vardır? İlginç soru...

Giriş Tarihi:
19.08.2022
Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
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İtalya'da hangi sayının Romen rakamlarıyla yazılmış halinin uğursuz olduğu şeklinde yaygın bir inanç vardır? ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 19 Ağustos 2022 Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan İtalya'da hangi sayının Romen rakamlarıyla yazılmış halinin uğursuz olduğu şeklinde yaygın bir inanç vardır?