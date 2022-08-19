Giriş Tarihi:
19.08.2022
Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
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Barış Manço'nun ve abisi Savaş Manço'nun birlikte öğrenim gördükleri Galatasaray Lisesindeki lakapları hangisidir? ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 19 Ağustos 2022 Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Barış Manço'nun ve abisi Savaş Manço'nun birlikte öğrenim gördükleri Galatasaray Lisesindeki lakapları hangisidir?