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Tehdit telefonları dinmiyor! İzzet Antebi eski eşi Didem Sarı’nın sevgilisi tarafından darp edildi!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.08.2022
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Tehdit telefonları dinmiyor! İzzet Antebi eski eşi Didem Sarı’nın sevgilisi tarafından darp edildi!

Ünlü iş insanı İzzet Antebi, eski eşi Didem Sarı'nın sevgilisi tarafından darp edildi. Antebi, "Eski eşim arayıp 'Yediğin dayağın daha beteri gelecek' diye beni tehdit ediyor" dedi.

İş insanı İzzet Antebi, 2009'da yılında hayatını birleştirdiği Didem Sarı ile boşanmıştı. Mila ve Moris Mert adında iki çocukları bulunan çift, velayet konusunda da ortak vekalete imza atmıştı. İzzet Antebi, eski eşi Didem Sarı'nın sevgilisi tarafından darbedildiği haberleri ile gündeme gelmişti.

İzzet Antebi ile eski eşi Didem Sarı arasındaki sular durulmuyor. Antebi, geçtiğimiz aylarda bir mekandan çıkarken Sarı'nın yeni sevgilisi Kayacan Akarsu tarafından darp edildiğini belirtip savcılığa başvurmuştu. Olaylar bununla da kalmadı.

Ünlü iş insanı, bu kez de eski eşi ve sevgilisi hakkında tehdit ve hakaretten suç duyurusunda bulundu.

SES KAYITLARINI SUNDU
Antebi, "2 Ağustos'ta 02.00 sularında eski eşim arayıp 'Senin yediğin o dayak var ya onun daha beteri gelecek. Sen o velayeti rüyanda görürsün' dedi. Sonrasında sinkaflı küfürler ve tehditlerde bulunmaya devam etti' diye konuştu.

Ardından Akarsu tarafından da tehdit edildiğini belirten Antebi, ses kayıtlarını savcılığa sunarak dava açılmasını talep etti.

Didem Sarı, geçtiğimiz günlerde boşanma kararı çıkmadan önce eşi İzzet Antebi'nin ünlü manken Çağla Şıkel ile aşk yaşadığını öne sürmüştü. Didem Sarı, Antebi ve Şıkel'ın konuşmalarını sosyal medya hesabından ifşa etmişti.

Öte yandan eşi Didem Sarı'dan boşanan ünlü tekstilci İzzet Antebi, kalbini oyuncu Tuvana Türkay'a kaptırmıştı.

31 yaşındaki güzel oyuncu Tuvana Türkay, kendisinden 14 yaş büyük İzzet Antebi ile el ele görüntülenmişti.

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