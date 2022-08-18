Kristal imparatorluğunun mirasçısı Victoria Swarovski Marmaris’i salladı! Dudak uçuklatan harcama!

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Yakın dostu olan Defne Şahenk'in davetlisi olarak geldiği lüks otelde önceki akşam görkemli bir kutlama yapan Swarovski, tüm anlarını da 500 binden fazla kişinin takip ettiği Instagram hesabından paylaştı.