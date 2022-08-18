Kristal imparatorluğunun mirasçısı Victoria Swarovski Marmaris'i salladı! Dudak uçuklatan harcama!
Milyarlarca dolarlık Swarovski kristal imparatorluğunun mirasçısı Victoria Swarovski, 29. yaş gününü Marmaris’teki lüks bir otelde kutladı. Birkaç gün otelde konaklayan dünyaca ünlü yıldız, yaklaşık 1 milyon TL’lik harcama yaptı.
Dünyaca ünlü yıldızların adresi Türkiye, bu kez de milyarlarca dolarlık bir imparatorluğun varislerinden Victoria Swarovski'yi ağırladı.
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Yakın dostu olan Defne Şahenk'in davetlisi olarak geldiği lüks otelde önceki akşam görkemli bir kutlama yapan Swarovski, tüm anlarını da 500 binden fazla kişinin takip ettiği Instagram hesabından paylaştı.
Partide baklava olmak üzere eşsiz Türk lezzetleriyle ziyafet çeken Victoria Swarovski'nin yakın dostları ve aile üyeleriyle konakladığı otelde yaklaşık 1 milyon TL'lik harcama yaptığı konuşuluyor.
Defne Şahenk de Swarovski kardeşlere kutlama yaptı.
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