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Bir Küçük Gün Işığı’nın ilk fragmanı çıktı!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.08.2022 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
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Bir Küçük Gün Işığı’nın ilk fragmanı çıktı!

Yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak, yapımını NGM'nin, yapımcılığını da Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Bir Küçük Gün Işığı'nın ilk fragmanı yayınlandı. Başrollerini Berk Oktay, Seray Kaya, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz Mete, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beren Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı'nın paylaştığı dizi, fragmanın paylaşılmasının ardından sosyal medyanın en çok konuşulanları listesine girdi.

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