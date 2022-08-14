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Cüneyt Arkın’ın oğlundan yürek yakan paylaşım! "Babamı rüyamda gördüm kıpırdayamadım"

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.08.2022 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022
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Cüneyt Arkın’ın oğlundan yürek yakan paylaşım! Babamı rüyamda gördüm kıpırdayamadım

Türk sinemasının efsane ismi 85 yaşında aramızdan ayrılan Cüneyt Arkın’ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Murat Arkın’dan yürek yakan paylaşım. Arkın, babası ve kardeşinin de yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak gördüğü rüyayı şu sözlerle anlattı: “Dudağıyla ateşimi ölçtü. Sihir bozulacak diye yerimden kımıldamıyordum..."

28 Haziran'da evinde kalbinin durması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın, Teşvikiye Camii'nde kılınan ve binlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmişti. Usta oyuncunun oğlu Murat Arkın, duygu yüklü bir paylaşımda bulundu.

"BABAMI RÜYAMDA GÖRDÜM KIPIRDAYAMADIM"

Cüneyt Arkın'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Murat Arkın, babası ve ağabeyi Kaan Cüreklibatır'ın yer aldığı bir fotoğrafı paylaşıp gördüğü rüyayı takipçilerine anlattı. Murat Arkın, o kareye şu mesajı yazdı:

"Ne muhteşem bir geceydi. Daha dün salıncakta otururken diyordum 'Babam çıkıp şimdi gelse, yanından kimse ayıramaz beni' diye. Tüm gece beraberdik. Kucağındaydım. O koca vücuduyla sarmıştı beni. Yatarken kas ağrıları ve hafif ateşli yatmıştım. Elleri yüzümdeydi. Sarı kazak vardı üstünde. Dudağıyla ateşimi ölçtü. Dudakları hiç ayrılmak istemezmişcesine alnıma yapıştı kaldı. Ben yan yattığım için belimin ağrıdığını hissediyordum ama sanki rüya olduğunu biliyormuşcasına kıpırdarsam sihir bozulacak diye yerimden kımıldamıyordum. Öyle yattım kucağında, dudakları alnımda."

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