Cüneyt Arkın’ın oğlundan yürek yakan paylaşım! "Babamı rüyamda gördüm kıpırdayamadım"

"BABAMI RÜYAMDA GÖRDÜM KIPIRDAYAMADIM"

Cüneyt Arkın'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Murat Arkın, babası ve ağabeyi Kaan Cüreklibatır'ın yer aldığı bir fotoğrafı paylaşıp gördüğü rüyayı takipçilerine anlattı. Murat Arkın, o kareye şu mesajı yazdı:

"Ne muhteşem bir geceydi. Daha dün salıncakta otururken diyordum 'Babam çıkıp şimdi gelse, yanından kimse ayıramaz beni' diye. Tüm gece beraberdik. Kucağındaydım. O koca vücuduyla sarmıştı beni. Yatarken kas ağrıları ve hafif ateşli yatmıştım. Elleri yüzümdeydi. Sarı kazak vardı üstünde. Dudağıyla ateşimi ölçtü. Dudakları hiç ayrılmak istemezmişcesine alnıma yapıştı kaldı. Ben yan yattığım için belimin ağrıdığını hissediyordum ama sanki rüya olduğunu biliyormuşcasına kıpırdarsam sihir bozulacak diye yerimden kımıldamıyordum. Öyle yattım kucağında, dudakları alnımda."