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Serenay Sarıkaya’dan yeni proje geliyor!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.08.2022 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022
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Serenay Sarıkaya’dan yeni proje geliyor!

Bir süredir ilişkisiyle magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, şimdi sürpriz bir projeyle yeni sezonda ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Tatilden dönen Serenay Sarıkaya'nın menajerlik şirketiyle yaptığı görüşme sonrasında sürpriz projeye sıcak baktığı öğrenildi.

Uzun zamandır özel hayatıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya Umut Evirgen ile ilişkisini aylarca "Sadece arkadaşız" diyerek yalanlamıştı. Bunun üzerine de Mart ayında ünlü işletmeci ile samimi bir şekilde objektiflere yakalanmıştı.

Bu görüntülerle aşkları kanıtlanan ikili, o günden beri de hiç yan yana görüntülenmedi.

Bir süredir de beraberliklerinde kriz olduğu bilinen güzel oyuncu ile Evirgen, geçtiğimiz haftalarda buzları eritti.

Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, barışmayla birlikte de soluğu Yunanistan'ın gözde tatil adası Mikanos'ta aldı.

DOLUYA TUTULDULAR!

Buradaki bir beach'teki partiye katılan ikilinin, eğlence görüntüleri sosyal medyada bir başkası tarafından Instagram'da paylaşılan video sayesinde düştü. Bu paylaşımla aşkları bir kez daha ifşa olan ikilinin, Türk gazetecilerden kaçmak için gittikleri Yunanistan'da başka bir tatilcinin telefonuna yakalanması "Yağmurdan kaçarken doluya tutuldular" dedirtti.

YENİ PROJE

Bir süredir işletmeci sevgilisi Umut Evirgen ile gittiği Mikanos tatilinden dönen Serenay Sarıkaya önceki gün menajerlik şirketine uğradı. Menajeri Ayşe Barım ile görüşen güzel oyuncu, yeni sezonda sürpriz projeleri olduğunu söyledi.

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