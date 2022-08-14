Serenay Sarıkaya’dan yeni proje geliyor!

DOLUYA TUTULDULAR!

Buradaki bir beach'teki partiye katılan ikilinin, eğlence görüntüleri sosyal medyada bir başkası tarafından Instagram'da paylaşılan video sayesinde düştü. Bu paylaşımla aşkları bir kez daha ifşa olan ikilinin, Türk gazetecilerden kaçmak için gittikleri Yunanistan'da başka bir tatilcinin telefonuna yakalanması "Yağmurdan kaçarken doluya tutuldular" dedirtti.