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Ed Sheeran çocukken yaşadığı kekemelik sorununu yenmesinde kimin bir albümündeki şarkıları dinleyip tüm sözleri öğrenmesinin büyük faydası olduğunu söylemiştir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.08.2022 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
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Ed Sheeran çocukken yaşadığı kekemelik sorununu yenmesinde kimin bir albümündeki şarkıları dinleyip tüm sözleri öğrenmesinin büyük faydası olduğunu söylemiştir?

Ed Sheeran çocukken yaşadığı kekemelik sorununu yenmesinde kimin bir albümündeki şarkıları dinleyip tüm sözleri öğrenmesinin büyük faydası olduğunu söylemiştir? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde sorulan sorunun cevabı sorgulanıyor. Peki,Ed Sheeran çocukken yaşadığı kekemelik sorununu yenmesinde kimin bir albümündeki şarkıları dinleyip tüm sözleri öğrenmesinin büyük faydası olduğunu söylemiştir?

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