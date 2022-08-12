Giriş Tarihi:
12.08.2022
Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
ABONE OL
Ed Sheeran çocukken yaşadığı kekemelik sorununu yenmesinde kimin bir albümündeki şarkıları dinleyip tüm sözleri öğrenmesinin büyük faydası olduğunu söylemiştir? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde sorulan sorunun cevabı sorgulanıyor. Peki,Ed Sheeran çocukken yaşadığı kekemelik sorununu yenmesinde kimin bir albümündeki şarkıları dinleyip tüm sözleri öğrenmesinin büyük faydası olduğunu söylemiştir?