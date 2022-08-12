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Haberler Magazin Haberleri 2008'de Newcastle Üniversitesinin 556.387 kişi ve 927 soyağacı üzerinde yaptığı araştırmada hangisinin erkek çocuklarının olma ihtimalinin kız çocukları olma ihtimalinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır?

2008'de Newcastle Üniversitesinin 556.387 kişi ve 927 soyağacı üzerinde yaptığı araştırmada hangisinin erkek çocuklarının olma ihtimalinin kız çocukları olma ihtimalinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.08.2022 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
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2008’de Newcastle Üniversitesinin 556.387 kişi ve 927 soyağacı üzerinde yaptığı araştırmada hangisinin erkek çocuklarının olma ihtimalinin kız çocukları olma ihtimalinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır?

2008'de Newcastle Üniversitesinin 556.387 kişi ve 927 soyağacı üzerinde yaptığı araştırmada hangisinin erkek çocuklarının olma ihtimalinin kız çocukları olma ihtimalinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde sorulan sorunun cevabı sorgulanıyor. Peki, 2008'de Newcastle Üniversitesinin 556.387 kişi ve 927 soyağacı üzerinde yaptığı araştırmada hangisinin erkek çocuklarının olma ihtimalinin kız çocukları olma ihtimalinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır?

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