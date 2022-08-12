HaberlerMagazin Haberleri2008'de Newcastle Üniversitesinin 556.387 kişi ve 927 soyağacı üzerinde yaptığı araştırmada hangisinin erkek çocuklarının olma ihtimalinin kız çocukları olma ihtimalinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır?
2008'de Newcastle Üniversitesinin 556.387 kişi ve 927 soyağacı üzerinde yaptığı araştırmada hangisinin erkek çocuklarının olma ihtimalinin kız çocukları olma ihtimalinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır?
Giriş Tarihi:
12.08.2022
Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
ABONE OL
2008'de Newcastle Üniversitesinin 556.387 kişi ve 927 soyağacı üzerinde yaptığı araştırmada hangisinin erkek çocuklarının olma ihtimalinin kız çocukları olma ihtimalinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde sorulan sorunun cevabı sorgulanıyor. Peki, 2008'de Newcastle Üniversitesinin 556.387 kişi ve 927 soyağacı üzerinde yaptığı araştırmada hangisinin erkek çocuklarının olma ihtimalinin kız çocukları olma ihtimalinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır?