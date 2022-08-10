Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'den milyon dolarlık anlaşma! Rus kozmetik şirketinin reklam çekimleri için Uzerli’ye ödediği rakam dudak uçuklattı
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, geçen aylarda bir Rus kozmetik firmasının reklam yüzü oldu. Güzel oyuncunun tam 1 milyon dolar yani hemen hemen 18 milyon lira kazanç elde ettiği reklamdan ilk kareler de ortaya çıktı.
REKLAM GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Geçtiğimiz aylarda Rusya'nın en gözde kozmetik firmalarından birinin marka yüzü olan güzel oyuncunun reklamı, görücüye çıktı.
18 MİLYON DOLARI CEBİNE ATTI
Çekimleri Dubai'de yapılan reklam karşılığında Meryem Uzerli, 1 milyon dolar yani yaklaşık 18 milyon TL'yi cebine koydu.
SOSYAL MEDYA POZLARI İÇİN EKSTRA ÜCRET
Reklamdan kareleri sosyal medya hesabından da paylaşan Uzerli, bunun için de ekstra 100 bin dolar daha ücret aldı.
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