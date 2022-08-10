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Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'den milyon dolarlık anlaşma! Rus kozmetik şirketinin reklam çekimleri için Uzerli’ye ödediği rakam dudak uçuklattı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.08.2022 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
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Ünlü oyuncu Meryem Uzerli’den milyon dolarlık anlaşma! Rus kozmetik şirketinin reklam çekimleri için Uzerli’ye ödediği rakam dudak uçuklattı

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, geçen aylarda bir Rus kozmetik firmasının reklam yüzü oldu. Güzel oyuncunun tam 1 milyon dolar yani hemen hemen 18 milyon lira kazanç elde ettiği reklamdan ilk kareler de ortaya çıktı.

Oynadığı "Hürrem Sultan" karakteriyle ünü Ortadoğu ve Rusya gibi ülkelere de yayılan Meryem Uzerli, yakaladığı şöhret sayesinde iş kapılarını aralıyor.

REKLAM GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Geçtiğimiz aylarda Rusya'nın en gözde kozmetik firmalarından birinin marka yüzü olan güzel oyuncunun reklamı, görücüye çıktı.

18 MİLYON DOLARI CEBİNE ATTI

Çekimleri Dubai'de yapılan reklam karşılığında Meryem Uzerli, 1 milyon dolar yani yaklaşık 18 milyon TL'yi cebine koydu.

SOSYAL MEDYA POZLARI İÇİN EKSTRA ÜCRET

Reklamdan kareleri sosyal medya hesabından da paylaşan Uzerli, bunun için de ekstra 100 bin dolar daha ücret aldı.

Güzel oyuncunun, önümüzdeki günlerde bu kez de başka bir Orta Doğulu mücevher firmasıyla yine milyon dolarlık anlaşmaya imza atacağı konuşuluyor.

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