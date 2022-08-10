Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Kadroya yeni isimler... Arka Sokaklar yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni sezon tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türk televizyon tarihinin en uzun süren dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar 17. sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni sezon tarihi açıklandı mı?