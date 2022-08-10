Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak? Kardeşlerim yeni sezon tarihi belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kardeşlerim dizisinin 3. sezon çekimleri için tarih belli oldu. Yeni sezonu merakla beklenen dizinin çekimleri 13 Ağustos 2022 itibariyle başlayacak. Peki, Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak? Kardeşlerim yeni sezon tarihi belli oldu mu?