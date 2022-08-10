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Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak? Kardeşlerim yeni sezon tarihi belli oldu mu?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.08.2022
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Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak? Kardeşlerim yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başrollerini Su Burcu Yazgı ve Onur Seyit Baran paylaştığı Kardeşlerim dizisinin yeni sezona ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak? Kardeşlerim yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak? Kardeşlerim yeni sezon tarihi belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kardeşlerim dizisinin 3. sezon çekimleri için tarih belli oldu. Yeni sezonu merakla beklenen dizinin çekimleri 13 Ağustos 2022 itibariyle başlayacak. Peki, Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak? Kardeşlerim yeni sezon tarihi belli oldu mu?

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer'in yaptığı hamleyle iyice sinirlenen Şengül, Eren kardeşleri zor durumda bırakmak için farklı yollar izler. Asiye ve Doruk, Ataman Koleji'nde yapılacak olan yıl sonu eğlencesini organize etmek için kolları sıvarken, Aybike'nin Asiyelere olan siniri gün geçtikçe daha da çoğalır. Nebahat ve Ayla, Akif'in kasasında sakladığı evrakları almanın yolunu ararken; okuldaki partide yaşanan kavga, herkesi dehşete düşürür.

KARDEŞLERİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Her Cumartesi günü ekranlara gelen Kardeşlerim'in yeni sezonu için heyecan dorukta.

Merakla beklenen dizinin yeni sezon çekimlerine kısa bir süre kala ne zaman başlayacağı araştırılıyor.

Sevilen dizinin Ağutos ayında çekimlere başlaması ve Eylül ayında izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

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