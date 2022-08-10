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Masterchef 10 Ağustos kim kazandı? Masterchef bugün hangi yarışmacı birinci oldu?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.08.2022
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Masterchef 10 Ağustos kim kazandı? Masterchef bugün hangi yarışmacı birinci oldu?

Masterchef 10 Ağustos kim kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 9 Ağustos Salı akşamı TV8'de yayına giren MasterChef'in son bölümünde ana kadroya yeni bir yarışmacı daha seçildi. Peki, Masterchef 10 Ağustos kim kazandı? Masterchef bugün hangi yarışmacı birinci oldu?

Masterchef 10 Ağustos kim kazandı? Masterchef bugün hangi yarışmacı birinci oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MasterChef Türkiye 2022 sezonu için ana kadroya giren isimler netleşti. 9 Ağustos 2022 tarihli MasterChef Türkiye yarışmasında yeni bir mücadele yaşandı. Peki, Masterchef 10 Ağustos kim kazandı? Masterchef bugün hangi yarışmacı birinci oldu?

MASTERCHEF 8. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de finalist olmak hayalleri için birbirinden iddialı 16 isim persormans sergileyeme devam ediyor. İlk 7 isim netleşti ve kadroya katılacak diğer yarışmacılar bekleniyor.

9 Ağustos Salı akşamı MasterChef'te yarışmacı adayları ilk aşamada aşure tatlısı yaptı ve ilk 6'ya giren isimler; Rağde, Vural, Rukiye, İbrahim, Erkan ve Fatma Nur oldu. İkinci aşamada da finalist adayları sardalya balığı ile yaratıcı tabaklar yaptı. Kazanan ve ana kadroya giren Fatma Nur oldu.

MASTERCHEF 10 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

Masterchef'te bu akşamın kazanan isimi henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

MASTERCHEF 2022 ANA KADRO YARIŞMACILARI

Metin,

Gamze,

Onur,

Çağatay,

Şeyma,

Melih

Büşra,

Fatma

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