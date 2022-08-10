Masterchef 10 Ağustos kim kazandı? Masterchef bugün hangi yarışmacı birinci oldu?

9 Ağustos Salı akşamı MasterChef'te yarışmacı adayları ilk aşamada aşure tatlısı yaptı ve ilk 6'ya giren isimler; Rağde, Vural, Rukiye, İbrahim, Erkan ve Fatma Nur oldu. İkinci aşamada da finalist adayları sardalya balığı ile yaratıcı tabaklar yaptı. Kazanan ve ana kadroya giren Fatma Nur oldu.