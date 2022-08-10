HaberlerMagazin Haberleri1962'de İsveç'teki tek televizyon kanalında bir uzman, televizyon ekranının önüne hangisinin yerleştirilmesiyle görüntü elde edebileceğini açıklayarak izleyenlere 1 Nisan şakası yapmıştır?
1962'de İsveç'teki tek televizyon kanalında bir uzman, televizyon ekranının önüne hangisinin yerleştirilmesiyle görüntü elde edebileceğini açıklayarak izleyenlere 1 Nisan şakası yapmıştır?
Giriş Tarihi:
10.08.2022
Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
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1962'de İsveç'teki tek televizyon kanalında bir uzman, televizyon ekranının önüne hangisinin yerleştirilmesiyle görüntü elde edebileceğini açıklayarak izleyenlere 1 Nisan şakası yapmıştır?sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde sorulan sorunun cevabı sorgulanıyor. Peki, 1962'de İsveç'teki tek televizyon kanalında bir uzman, televizyon ekranının önüne hangisinin yerleştirilmesiyle görüntü elde edebileceğini açıklayarak izleyenlere 1 Nisan şakası yapmıştır?