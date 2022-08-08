Destan’ın Mei Jin’i Esra Kılıç’tan samimi açıklamalar: ‘Ben de bir gün bu sahneye çıkacağım’ dedim ve çıktım

DİĞER TARİHİ DİZİLER BİRBİRİNE BENZİYOR

Her kanalda farklı bir dönem işine rastlıyoruz. Tarihi iş zehirlenmesi yaşıyor muyuz sence? Senin beğenerek takip ettiğin bir dönem işi var mı?

Tarihi bir yolculuk var her kanalda, doğru. Ama açık konuşmam gerekirse izlemiyorum tarihi işleri. Destan'ı sevmemin sebebi, tarihten bağımsız bir hikâyemizin oluşu. 8. Yüzyılda geçiyor gibi. Tarihle alakası yok aslında. Daha fantastik bir hikâye var. İslamiyet öncesi dönemi görmemiştik hiç. Diğer tarihi projeler birbirine benziyor. Belirli bir dönemi anlatıyorlar. Destan'ın bağımsız olması hoşuma gidiyor. Ama bizim izleyicimiz tarihi işleri seviyor ki izleniyor bu kadar.

Farklı alanlarda yeni projeler var mı? Beyazperdede ya da tiyatro sahnesinde?

Şu an için tiyatro yok. Ama tekrar yapmak istiyorum. Sahnede olmak bambaşka bir şey. Bir tane sinema filmi var görüştüğümüz ama net olmadığı için açıklamayayım.

Tiyatrodaki ekip ruhunu gördükten sonra dizilerdeki 'benci' yaklaşımla karşılaşınca ne düşünüyorsun?

Tiyatro daha kolektif bir iş tabii. Bunun bilincinde olan insanlarla çalışıyorsun. Güven duygusu oluyor. Ama Destan ekibimiz de öyle. Sanki bir tiyatro ekibiyle çalışıyormuşum gibi. İşi sahiplenen bir ekibiz. Büyük bir şans. Sette de kendimi çok güvenli hissediyorum.