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Reshad Strik nereli? Ailenin Yeni Üyesi Reshad Strik kimdir, Müslüman mı? İşte hayatı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.08.2022
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Reshad Strik nereli? Ailenin Yeni Üyesi Reshad Strik kimdir, Müslüman mı? İşte hayatı...

Reshad Strik nereli? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Ailenin Yeni Üyesi adlı programının sunuculuğunu üstlenen oyuncu ve yönetmen Reshad Strik'in hayatı merak ediliyor. Peki, Reshad Strik nereli? Ailenin Yeni Üyesi Reshad Strik kimdir, müslüman mı? İşte hayatı...

Reshad Strik nereli? Ailenin Yeni Üyesi Reshad Strik kimdir, müslüman mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Ailenin Yeni Üyesi adlı programının sunuculuğunu üstlenen oyuncu ve yönetmen Reshad Strik'in hayatı merak ediliyor. Peki, Reshad Strik nereli? Ailenin Yeni Üyesi Reshad Strik kimdir, müslüman mı? İşte hayatı...

AİLENİN YENİ ÜYESİ RESHAD STRİK KİMDİR, MÜSLÜMAN MI? İŞTE HAYATI...

Boşnak kökenli Avustralyalı aktör Reshad Strik 22 Haziran 1981 tarihinde dünyaya geldi. . Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Central Coast bölgesinde büyüyen Reshad Strik, genç iken sörf ve boks ile ilgileniyordu. Ulusal bir reklam filminde rol aldıktan sonra Avustralya Tiyatro ve Sanat Akademisi'ne katıldı.

Mezun olduktan sonra ''Blue Heelers'' adında bir televizyon şovuna konuk oldu. ''Headland'' adlı dizinin yönetmenleri onu fark etti ve dizide ona bir rol verdi. Diziden sonra ABD'de, Los Angeles'ta çalışma fırsatı buldu.

Amerika'da ilk olarak "Tepenin Gözleri 2"de Mickey adlı bir Amerikalı askerini canlandırdı. Çok geçmeden ünlü şarkıcı Jessica Simpson'ın "A Public Affair" klibinde rol aldı.

Reshad Strik, Hong Konglu yönetmen Fruit Chan'ın psikolojik gerilim filmi olan "Don't Look Up" filminde ilk kez başrol oyuncusu olarak oynadı.

2010 yılında Saraybosna'da evlendi. Orada, atalarının ana dilini öğrenmek, müzik videoları ve reklamlar üretmek ve yönetmek için biraz zaman harcadı. Reshad, Bosna Hersek'te iki uzun metrajlı Film ve reklam çalışmaları yaptı. 2013 yılında Türkiye'ye geldi.

Reshad Strik, günümüzde eşi ve iki çocuğuyla birlikte İstanbul'da yaşamaktadır.

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