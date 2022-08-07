Reshad Strik nereli? Ailenin Yeni Üyesi Reshad Strik kimdir, Müslüman mı? İşte hayatı...

Mezun olduktan sonra ''Blue Heelers'' adında bir televizyon şovuna konuk oldu. ''Headland'' adlı dizinin yönetmenleri onu fark etti ve dizide ona bir rol verdi. Diziden sonra ABD'de, Los Angeles'ta çalışma fırsatı buldu.

Amerika'da ilk olarak "Tepenin Gözleri 2"de Mickey adlı bir Amerikalı askerini canlandırdı. Çok geçmeden ünlü şarkıcı Jessica Simpson'ın "A Public Affair" klibinde rol aldı.