Reshad Strik nereli? Ailenin Yeni Üyesi Reshad Strik kimdir, Müslüman mı? İşte hayatı...
Reshad Strik nereli? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Ailenin Yeni Üyesi adlı programının sunuculuğunu üstlenen oyuncu ve yönetmen Reshad Strik'in hayatı merak ediliyor. Peki, Reshad Strik nereli? Ailenin Yeni Üyesi Reshad Strik kimdir, müslüman mı? İşte hayatı...
Reshad Strik nereli? Ailenin Yeni Üyesi Reshad Strik kimdir, müslüman mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Ailenin Yeni Üyesi adlı programının sunuculuğunu üstlenen oyuncu ve yönetmen Reshad Strik'in hayatı merak ediliyor. Peki, Reshad Strik nereli? Ailenin Yeni Üyesi Reshad Strik kimdir, müslüman mı? İşte hayatı...
AİLENİN YENİ ÜYESİ RESHAD STRİK KİMDİR, MÜSLÜMAN MI? İŞTE HAYATI...
Boşnak kökenli Avustralyalı aktör Reshad Strik 22 Haziran 1981 tarihinde dünyaya geldi. . Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Central Coast bölgesinde büyüyen Reshad Strik, genç iken sörf ve boks ile ilgileniyordu. Ulusal bir reklam filminde rol aldıktan sonra Avustralya Tiyatro ve Sanat Akademisi'ne katıldı.
Mezun olduktan sonra ''Blue Heelers'' adında bir televizyon şovuna konuk oldu. ''Headland'' adlı dizinin yönetmenleri onu fark etti ve dizide ona bir rol verdi. Diziden sonra ABD'de, Los Angeles'ta çalışma fırsatı buldu.
Amerika'da ilk olarak "Tepenin Gözleri 2"de Mickey adlı bir Amerikalı askerini canlandırdı. Çok geçmeden ünlü şarkıcı Jessica Simpson'ın "A Public Affair" klibinde rol aldı.
Reshad Strik, Hong Konglu yönetmen Fruit Chan'ın psikolojik gerilim filmi olan "Don't Look Up" filminde ilk kez başrol oyuncusu olarak oynadı.
2010 yılında Saraybosna'da evlendi. Orada, atalarının ana dilini öğrenmek, müzik videoları ve reklamlar üretmek ve yönetmek için biraz zaman harcadı. Reshad, Bosna Hersek'te iki uzun metrajlı Film ve reklam çalışmaları yaptı. 2013 yılında Türkiye'ye geldi.
Reshad Strik, günümüzde eşi ve iki çocuğuyla birlikte İstanbul'da yaşamaktadır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?
- Cemal Enginyurt'un koruması Emrah Topal suç makinesi çıktı! Latif Şimşek'in verilmiş sadakası varmış
- 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 sözleşmeli öğretmen atama tercih takvimi!
- EYT'de bu şartları karşılayanlar yaşa bakılmadan emekli olacak! EYT formülü netleşti! EYT ne zaman çıkacak? İşte son durum
- Başvuran emekli 3 gün içinde 7.750 TL alacak! Emekliye ek ödeme başladı! 2022 hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
- DGS sonuçları için heyecan dorukta! 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM duyurdu
- PMYO başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022 PMYO polislik sınavları ne zaman? PMYO sözlü mülakat soruları nasıl olacak?
- Üniversite harç ücretleri ne kadar? 2022-2023 üniversite fakültelere göre harç ücretleri kaç TL oldu?
- 2022 Aşure ayı ne zaman başlıyor, bitiyor? Aşure günü ne zaman, hangi günler? İşte kolay aşure tarifi, malzemeleri ve yapılışı
- Kiralık ev fiyatları düşecek mi? Konut fiyatları ne zaman, nasıl düşecek? Sosyal konut ve arsa satışıyla ev fiyatları düşer mi?
- Kulüp arayan Ronaldo'dan Galatasaray açıklaması: Cristiano Ronaldo Galatasaray'a transfer olacak mı? GS teklif yapmıştı
- Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 BJK Kayserispor maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler