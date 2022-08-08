08 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Masterchef kim kazandı? 8 Ağustos Masterchef kim birinci oldu, ana kadroya kim seçildi?

Masterchef kim kazandı? 8 Ağustos Masterchef kim birinci oldu, ana kadroya kim seçildi?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.08.2022
ABONE OL
Masterchef kim kazandı? 8 Ağustos Masterchef kim birinci oldu, ana kadroya kim seçildi?

8 Ağustos Masterchef kim birinci oldu, ana kadroya kim seçildi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MasterChef Türkiye'de final turu heyecanı sona erdi. TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de 6 Ağustos Cumartesi günü 6. önlüğün sahibi belli oldu. İşte, Masterchef kim kazandı? 8 Ağustos Masterchef kim birinci oldu, ana kadroya kim seçildi?

Masterchef kim kazandı? 8 Ağustos Masterchef kim birinci oldu, ana kadroya kim seçildi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekranların sevilen programı MasterChef Türkiye'de bu akşam ana kadroya giren son isim netlik kazandı. Peki, Masterchef kim kazandı? 8 Ağustos Masterchef kim birinci oldu, ana kadroya kim seçildi?

MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN ALTINCI SON İSİM KİM OLDU?

MasterChef'te yarışma heyecanı sona erdi. Ana kadroya giren altıncı isim ise Melih oldu.

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN İSİMLER KİM OLMUŞTU?

Rakiplerinden daha başarılı yemek yaparak MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen isimler şu şekilde;

Metin (1. hafta)

Gamze (2. hafta)

Onur (3. hafta)

Çağatay (4. hafta)

Şeyma (5. hafta)

Melih (6. hafta)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA