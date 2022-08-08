Masterchef kim kazandı? 8 Ağustos Masterchef kim birinci oldu, ana kadroya kim seçildi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekranların sevilen programı MasterChef Türkiye'de bu akşam ana kadroya giren son isim netlik kazandı. Peki, Masterchef kim kazandı? 8 Ağustos Masterchef kim birinci oldu, ana kadroya kim seçildi?