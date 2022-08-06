Hollywood yıldızlarının sesi Sungun Babacan hayatını kaybetti





Tom Hanks, John Travolta, Brad Pitt, Tom Cruise, Alec Baldwin, Jean-Claude Van Damme, Nicolas Cage, Sean Penn, Andy Garcia, Bruce Willis, Kevin Costner, Mel Gibson Babacan'ın sesiyle hayat verdiği öktörler arasında.



Babacan uzun yıllar çeviri ve sesledirme yönetmenliği de yaptı.



Usta isim bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.