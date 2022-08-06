06 Ağustos 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson sokak ortasında aşka geldiler!

Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson sokak ortasında aşka geldiler!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.08.2022
ABONE OL
Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson sokak ortasında aşka geldiler!

Dilan Çiçek Deniz'in İzlandalı sevgilisi yine romantik yanını konuşturdu. Thor Saevarsson, önceki akşam Deniz’e aldığı bir demet gülle güzel oyuncu mest etti. Bu yaz evlenmeye hazırlanan çift, düğünlerini de önümüzdeki yaza erteledi.

Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile Bebek'te görüntülendi.




Sevgilisiyle yakın zamanda evlenmeleri beklenen güzel oyuncu, düğünü ertelediklerini söyledi.




Dilan Çiçek Deniz, "İkimizin de işleri oldukça yoğun, bu yüzden düğünü erteledik. Seneye yaz gibi olacak. Haberiniz olur zaten" dedi.




ÖPÜCÜKLÜ TEŞEKKÜR
Röportaj esnasında çiçekçiler, çiftin etrafını sarıp başlarından aşağıya güller döktüler.




Bu ısrar üzerine Thor, sevgilisi Dilan Deniz Çiçek'e bir demet gül aldı. Güzel oyuncu da aşkına öpücükle teşekkür etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA