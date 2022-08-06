Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson sokak ortasında aşka geldiler!
Dilan Çiçek Deniz'in İzlandalı sevgilisi yine romantik yanını konuşturdu. Thor Saevarsson, önceki akşam Deniz’e aldığı bir demet gülle güzel oyuncu mest etti. Bu yaz evlenmeye hazırlanan çift, düğünlerini de önümüzdeki yaza erteledi.
Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile Bebek'te görüntülendi.
Sevgilisiyle yakın zamanda evlenmeleri beklenen güzel oyuncu, düğünü ertelediklerini söyledi.
Dilan Çiçek Deniz, "İkimizin de işleri oldukça yoğun, bu yüzden düğünü erteledik. Seneye yaz gibi olacak. Haberiniz olur zaten" dedi.
ÖPÜCÜKLÜ TEŞEKKÜR
Röportaj esnasında çiçekçiler, çiftin etrafını sarıp başlarından aşağıya güller döktüler.
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