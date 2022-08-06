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Diyarbakır’da üst geçidi kullanmayan yayalar kazaya neden oldu! Çok sayıda yaralı var

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.08.2022 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022
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Diyarbakır’da üst geçidi kullanmayan yayalar kazaya neden oldu! Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da, sürücüsünün üst geçidi kullanmayan yayalara çarpmamak için manevra yaptığı kamyon, refüjdeki korkuluklara çarptı. Kazada 5 kişi yaraladı.

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