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Emel Sayın'ın kardeş acısı: Fatoş Sayın hayatını kaybetti! Sosyal medyadan duyurdu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.08.2022
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Emel Sayın’ın kardeş acısı: Fatoş Sayın hayatını kaybetti! Sosyal medyadan duyurdu

Usta sanatçı Emel Sayın'ın, uzun süredir tedavi gören kardeşi Fatoş Sayın hayatını kaybetti. Sayın, acı haberi kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Emel Sayın, 3 yıl önce de diğer kız kardeşi Şenel Sayın’ı kanser nedeniyle kaybetmişti.

Emel Sayın'ın kardeşi Fatoş Sayın hayatını kaybetti. Emel Sayın, acı haberi Instagram hesabından duyurdu.

"NE DESEM YETMİYOR"

Ünlü sanatçı, Fatoş Sayın ile fotoğrafını "Canımın içi, bir tanecik kardeşim benim. Ne desem yetmiyor. Nurlar içinde huzurla uyu İnşaAllah. Allah rahmet eylesin" notu ile paylaştı.

"İLK KEZ SİZE AÇIKLIYORUM" DEMİŞTİ

Emel Sayın, "Kardeşim hasta. İlk kez size açıklıyorum. Onun biraz üzüntüsü var üzerimde. İnşallah en kısa zamanda iyileşecek. 1-2 aydır tedavi görüyor" demişti.

Sayın, diğer kız kardeşi Şenel Sayın'ı da 3 yıl önce 62 yaşında kanser hastalığı nedeniyle kaybetmişti.

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