Destan'ın yıldızı Ebru Şahin'in ünü 5 kıtaya yayıldı! O ödüle aday gösterildi
ATV'nin sevilen dizisi Destan’ın yıldızı Ebru Şahin’in ünü 5 kıtaya yayıldı. Son olarak prestijli organizasyonlardan biri olan Seul Uluslarası Drama Ödülleri’ne aday gösterilen Ebru, sosyal medyayı salladı.
Dünyanın en büyük ödül organizasyonlarının başında gelen Seul Uluslararası Drama Ödülleri'ne Türk yıldızları aday gösterildi.
Murat Yıldırım, en iyi erkek oyuncu olarak aday gösterilirken, kadınlarda ise; Ebru Şahin ve Burcu Biricik en iyi kadın oyuncu olarak aday gösterildi.
ATV'nin vazgeçilmez dizilerinden Destan'daki performansı ile öne çıkan Ebru Şahin, sosyal medyanın en konuşulan ismi oldu.
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