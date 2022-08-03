Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendi yapmıştır? Kim Milyoner Sorusu

Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendi yapmıştır? ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster hasreti sona erdi. İzleyicilerin uzun bir aradan sonra heyecanla beklediği yeni bölüm 29 Mayıs 2022 akşamı ekranlardaydı. Peki, Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendi yapmıştır?