03 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendi yapmıştır? Kim Milyoner Sorusu

Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendi yapmıştır? Kim Milyoner Sorusu

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2022 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
ABONE OL
Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendi yapmıştır? Kim Milyoner Sorusu

Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendi yapmıştır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde sorulan sorunun cevabı sorgulanıyor. Peki, Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendi yapmıştır?

Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendi yapmıştır? ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster hasreti sona erdi. İzleyicilerin uzun bir aradan sonra heyecanla beklediği yeni bölüm 29 Mayıs 2022 akşamı ekranlardaydı. Peki, Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendi yapmıştır?

SORU: Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendi yapmıştır?

A: Türkan Şoray

B: Zeki Müren

C: Kemal Sunal

D: Cüneyt Arkın

CEVAP: B

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA