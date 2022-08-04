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Bülent Serttaş'ın sörfle imtihanı! Düştü kalktı yılmadı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.08.2022
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Bülent Serttaş’ın sörfle imtihanı! Düştü kalktı yılmadı

Sık sık düşme görüntüleriyle gündem olan Bülent Serttaş, denizdeki halleriyle görenleri kahkahaya boğdu. Kürek sörfü yapmaya çalışırken kameralara takılan şarkıcı, dengede durmakta zorluk çekti. Serttaş'ın düşmeme çabası herkesi kahkahalara boğdu. Sürekli denize düşen şarkıcı çareyi bakın nasıl buldu...

Şarkıcı Bülent Serttaş önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki bir otelin plajındaydı. Ünlü isim gençlere özenip stand up paddle (kürek sörfü) yapmaya kalkınca zor anlar yaşadı.

Bülent Serttaş gençlere özenip kürek sörfü yapmak istedi. Ama ayakta duramadı.

Dengesini bir türlü sağlayamayan Bülent Serttaş, her denemesinde devrildi. Serttaş'ın o halleri görenleri güldürdü.

Bülent Serttaş baktı ki olmuyor, çareyi board'ın üzerine böyle oturmakta buldu.

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