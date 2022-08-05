Evlenip Londra’da yaşamaya başlamıştı! Bir dönem podyumların aranan yüzü olan Aysun Kayacı 10 yıl sonra ortaya çıktı!
Bir zamanlar podyumların aranılan kişilerinden olan Aysun Kayacı, 2012 senesinde bankacı Efe Kapancı ile evlenip Londra’da yaşamaya başlamıştı. Aysun Kayacı, 10 sene sonra tatil yapmak için geldiği Bodrum’da magazincilere yakalandı.
Özel hayatı ve kullandığı ifadeler sebebiyle bir döneme damga vuran manken ve oyuncu Aysun Kayacı, senelerdir Türkiye'den uzakta hayatına devam ediyordu.
2012 yılında bankacı Efe Kapancı ile evlenip Londra'ya yerleşen ünlü mankenin bir de kız çocuğu olmuştu.
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