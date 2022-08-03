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Ünlüler Ankara'daki Serval Kedisi için seferber oldu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.08.2022
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Ünlüler Ankara’daki Serval Kedisi için seferber oldu

Ankara’daki bir alışveriş merkezinde dört yıldır cam kafeste tutulan Serval kedisinin özgür kalması için harekete geçti. Hayvanların özgürlüklerine kavuşturulması için kampanya başlayan ünlüler adeta seferber oldu.

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