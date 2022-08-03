Dünyaca ünlü oyuncu Miguel Angel Silvestre Hande Erçel’e kafayı taktı! Peşini bırakmıyor







PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Yaklaşık 1 yıldır güzel oyuncunun tüm fotoğraflarına yorum yapan yakışıklı oyuncu, Erçel'in sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafa da gülücük emojisi koyarak bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.