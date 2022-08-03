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Dünyaca ünlü oyuncu Miguel Angel Silvestre Hande Erçel'e kafayı taktı! Peşini bırakmıyor

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Giriş Tarihi: 03.08.2022 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
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Dünyaca ünlü oyuncu Miguel Angel Silvestre Hande Erçel’e kafayı taktı! Peşini bırakmıyor

Dünyaca ünlü oyuncu Miguel Angel Silvestre Hande Erçel'e kafayı taktı. Yaklaşık bir senedir güzel oyuncuyu Instagram’dan takip eden İspanyol yıldız Miguel Angel Silvestre, şimdi de Erçel’in son paylaşımına yorumlar yaptı.

Dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Miguel Angel Silvestre, Hande Erçel'e kafayı taktı.




Silvestre, geçtiğimiz Mayıs'ta kendisiyle çalışmak isteyen Erçelin fotoğrafını 4 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşıp, "Canım Hande, haydi hayallerimizi gerçekleştirelim. Ben de seninle çalışmayı isterim" demişti.




PEŞİNİ BIRAKMIYOR
Yaklaşık 1 yıldır güzel oyuncunun tüm fotoğraflarına yorum yapan yakışıklı oyuncu, Erçel'in sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafa da gülücük emojisi koyarak bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.




Silvestre'nin bu hareketleri ise, ''Hande'nin peşini bırakmıyor'' diye yorumlandı.




ORTAK PROJE İSTEĞİ
Erçel ile İspanyol yıldızın hayranları, ikilinin aynı projede yer alması için çağrı yaptı.

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