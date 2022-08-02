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Bir dizi daha sonunu getiremedi! Final için çanlar çalmaya başladı! TRT dizisinde kötü haber geldi...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2022
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Bir dizi daha sonunu getiremedi! Final için çanlar çalmaya başladı! TRT dizisinde kötü haber geldi...

Başrollerinde Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz'ın yer aldığı Seni Kalbime Sakladım dizisi için final iddiaları gündeme geldi. Son dönemde reytinglerde istediğini alamayan dizi için final yapacağı iddiası sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Son olarak 5. bölümüyle ekranlara gelen dizinin akıbeti için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Hayranları ise Ekin Mert Daymaz ve Sevda Erginci'yi başrollerde en çok yakışan çift listesinde ilk sıraya yerleştirdi.

Bir dizi daha sonunu getiremedi. Final için çanlar çalmaya başladı. TRT dizisinde kötü haber geldi. Perşembe akşamları TRT 1 ekranlarında hayranlarının karşısına çıkan Seni Kalbime Sakladım dizisi için final iddiaları gündeme geldi. Başrollerinde Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz'ın yer aldığı dizi son bölümlerde reyting sıralamasında beklediğini alamıyor. Hal böyle olunca final iddiaları sonrasında hayranları dizinin akıbetini merak ediyor. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

BİR DİZİ İÇİN FİNAL ÇANLARI ÇALIYOR

Yaz sezonunda yayın hayatına merhaba diyen dizilerden bir bir kötü haberler geliyor. Son olarak Perşembe akşamları TRT 1 ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkan Seni Kalbime Sakladım dizinin final yapacağı iddia edildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başrollerini yıldız isimler Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz'ın paylaştığı dizi 7. bölümde ekrana veda edecek. Şenol Sönmez'in oturduğu dizide Gökçe Akyıldız, Osman Alkaş, Mehtap Bayri, Gülseren Gültunca ve Elçin Afacan da rol alıyordu.

SENİ KALBİME SAKLADIM DİZİSİ KONUSU

Seni Kalbime Sakladım dizisi, aile şirketini yöneten zeki, becerikli ve güzeller güzeli Zeynep ile "yekparmak vale" olarak ün salmış, naif ama mert mahalle delikanlısı Civanmert'in aşkını ekrana taşıyor.

SENİ KALBİME SAKLADIM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Seni Kalbime Sakladım dizisi İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekiliyor.

SENİ KALBİME SAKLADIM DİZİSİ OYUNCULARI

Seni Kalbime Sakladım dizisi oyuncuları arasında Sevda Erginci, Ekin Mert Daymaz, Osman Alkaş, Gülseren Gültunca, Gökçe Akyıldız, Elçin Afacan, Mehtap Bayri gibi isimler yer alıyor.

Zeynep- Sevda Erginci

Civanmert – Ekin Mert Daymaz

Yusuf Abdullah – Osman Alkaş

Adalet – Gülseren Gürtunca

Deren – Gökçe Akyıldız

Reyhan- Elçin Afacan

Türkan – Mehtap Bayri

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