Bir dizi daha sonunu getiremedi. Final için çanlar çalmaya başladı. TRT dizisinde kötü haber geldi. Perşembe akşamları TRT 1 ekranlarında hayranlarının karşısına çıkan Seni Kalbime Sakladım dizisi için final iddiaları gündeme geldi. Başrollerinde Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz'ın yer aldığı dizi son bölümlerde reyting sıralamasında beklediğini alamıyor. Hal böyle olunca final iddiaları sonrasında hayranları dizinin akıbetini merak ediyor. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.