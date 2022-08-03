Cem Yılmaz’a icra şoku! Eski eşi Ahu Yağtu harekete geçti

Ünlü komedyen Cem Yılmaz 2012 yılında Ahu Yağtu ile hayatını birleştirmişti. Evliliklerinde bir oğlu dünyaya gelmişti. 2013 yılında 20 aylık evlilikleri bitirmişti. Cem Yılmaz 9 yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödenmesine karar verilmişti.