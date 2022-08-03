Cem Yılmaz’a icra şoku! Eski eşi Ahu Yağtu harekete geçti
Cem Yılmaz ve eski eşi Ahu Yağtu bir kez daha mahkemelik oldu! Ünlü komedyenin ödediği 10 bin dolarlık nafakanın mahkeme kararıyla 70 bin TL'ye düşmesinin ardından, eski eşi harekete geçti. Kararın kesinleşmediğini belirten Yağtu, bu süreçte 6 aylık yatırdığı nafakayı 70 bin TL olarak ödeyen Cem Yılmaz'ı icraya verdi.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz 2012 yılında Ahu Yağtu ile hayatını birleştirmişti. Evliliklerinde bir oğlu dünyaya gelmişti. 2013 yılında 20 aylık evlilikleri bitirmişti. Cem Yılmaz 9 yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödenmesine karar verilmişti.
DOLAR ÖDEMEK İSTEMEDİ
Sekiz yıl boyunca oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz, dolar kurunun aşırı artışından sonra nafakanın azaltılması için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu.
Eski eşi Ahu Yağtu'ya dava açan ünlü komedyen nafakayı Dolar bazında değil artık 40 bin TL olarak ödemek istedi.
Mahkeme, Cem Yılmaz'ın 10 bin dolarlık nafakanın azaltılması talebini kısmen kabul ederek 70 bin TL olarak belirlenmesine hükmetti.
Mahkeme kararı sonrası Ahu Yağtu avukatı aracılığıyla kararı İstinaf mahkemesine taşıdı.
CEM YILMAZ'I İCRAYA VERDİ
Ünlü komedyen mahkeme kararı kesinleşmeden nafakayı 70 bin TL olarak yatırınca Ahu Yağtu, eski eşini avukatı Gülay Erinan aracılığıyla icraya verdi.
Ahu Yağtu nafakanın kanunen 10 bin dolar olarak yatırılması gerektiğini ifade ederek eksik kalan kısmın ödenmesini talep etti.
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