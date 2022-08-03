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Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni sezon tarihi açıklandı mı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2022
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Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Peki, Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni sezon tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz ay sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon tarihi için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni sezon tarihi açıklandı mı?

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği Müge Anlı Ile Tatlı Sert programı yeni sezon tarihi henüz netleşmedi. Ancak geçtiğimiz sezonlarda Ağustos sonunda başlayan Müge Anlı'nın yine aynı dönemlerde başlaması bekleniyor. Müge Anlı 15. sezonuyla hafta içi her gün saat 10:00'da ekranlarda olacak.

MÜGE ANLI KİMDİR?

19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne başladığı yıl; Kanal 6'da staja başladı Staj yaparken kısa sürede kadroya alındı; yönetmen yardımcısı oldu. Kenan Erçetingöz'ün teklifi üzerine Magazin gazeteciliğine başladı.

Dobra Dobra adlı Magazin programını Şenay Düdek'le birlikte sundu. Müge Anlı, Şenay Düdek'in ayrılığı ardından Pakize Suda'yla Kanal D'de program sunmaya başladı.

Asıl çıkışını ise 2008 yılından itibaren sunmaya başladığı, şimdilerde gündemden düşmeyen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ile yaşadı. 2010 yılında Tatlı Sert 'in yanı sıra Müge Anlı ile Mektubunuz Var" adlı programı sundu.

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