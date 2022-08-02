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Yıldız Tilbe hayranıyla tartıştı: "Seni sahneye çıkartıp eteğini de çıkartırım"

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.08.2022
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Yıldız Tilbe hayranıyla tartıştı: Seni sahneye çıkartıp eteğini de çıkartırım

İstanbul’da sahne alan Yıldız Tilbe bir hayranının sözleriyle neye uğradığını şaşırdı. "Eteğini çıkar" diye bağıran kadın hayranına çıkışan şarkıcı “Seni sahneye çıkartıp eteğini de çıkartırım” dedi.

Sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz akşam Harbiye Açıkhava'da konser verdi.

Peş peşe sevilen şarkılarını söyleyen Tilbe, bir ara kadın hayranından gelen "Eteğini çıkar" sözüyle neye uğradığını şaşırdı.

"SENİN SAHNEDE ETEĞİNİ ÇIKARTIRIM"

Sahneye yeşil ip detaylı bir elbiseyle çıkaran Tilbe, kendisine "Eteğini çıkar" diyen hayranına şöyle cevap verdi:

"Seni buraya çıkartır eteğini de çıkartırım. Bana 'eteğini çıkar' diyor. Önce sen yap da göreyim, belki ben de yaparım. Herkes özgürdür hayatım. Allah herkesi özgür yaratmış ve dünyaya bırakmış. Ama insanlar, insanları rahat bırakmıyor"

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