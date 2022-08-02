Yıldız Tilbe hayranıyla tartıştı: "Seni sahneye çıkartıp eteğini de çıkartırım"
İstanbul’da sahne alan Yıldız Tilbe bir hayranının sözleriyle neye uğradığını şaşırdı. "Eteğini çıkar" diye bağıran kadın hayranına çıkışan şarkıcı “Seni sahneye çıkartıp eteğini de çıkartırım” dedi.
Sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz akşam Harbiye Açıkhava'da konser verdi.
Peş peşe sevilen şarkılarını söyleyen Tilbe, bir ara kadın hayranından gelen "Eteğini çıkar" sözüyle neye uğradığını şaşırdı.
"SENİN SAHNEDE ETEĞİNİ ÇIKARTIRIM"
Sahneye yeşil ip detaylı bir elbiseyle çıkaran Tilbe, kendisine "Eteğini çıkar" diyen hayranına şöyle cevap verdi:
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