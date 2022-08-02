Yıldız Tilbe hayranıyla tartıştı: "Seni sahneye çıkartıp eteğini de çıkartırım"

"Seni buraya çıkartır eteğini de çıkartırım. Bana 'eteğini çıkar' diyor. Önce sen yap da göreyim, belki ben de yaparım. Herkes özgürdür hayatım. Allah herkesi özgür yaratmış ve dünyaya bırakmış. Ama insanlar, insanları rahat bırakmıyor"

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