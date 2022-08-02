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Derya Şensoy ve Celal Can Algül'den evlilik sinyali verdi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.08.2022
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Derya Şensoy ve Celal Can Algül’den evlilik sinyali verdi

Sarp Levendoğlu ile ayrılığının ardından gönlünü Celal Can Algül'e kaptıran Derya Şensoy'dan evlilik sinyali geldi. Bir süredir ailesiyle Ayvalık'ta tatil yapan Şensoy, sevgilisini de yanına çağırdı. Tekne turuna çıkan Algül için "Aileye Ferhan Şensoy'un eşinden sonra ikinci damat geliyor" yorumları yapıldı.

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