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Aydilge sevenlerini korkuttu! Sahnede yere yığıldı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.08.2022 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022
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Aydilge sevenlerini korkuttu! Sahnede yere yığıldı

Şarkıcı Aydilge sevenlerini korkuttu! Yaz aylarını çalışarak geçiren şarkıcı, verdiği konser sırasında sıcaktan bir anda bayıldı. Sahnede yere yığılan Aydilge'nin yardımına eşi Utku Barış Andaç yetişti.

43 yaşındaki şarkıcı Aydilge, yaz sıcağında konser verince fenalaşıp sahnede bir anda yere yığıldı.

Ünlü şarkıcının imdadına kuliste bekleyen eşi Utku Barış Andaç yetişti. Andaç bir anda bayılan eşini kucaklayıp, götürünce konsere gelenlerden alkış topladı. Aydilge'nin bayılma anı anbean kameralara yansıdı.

İMDADINA EŞİ YETİŞTİ

Ünlü şarkıcı Aydilge resmen nazara geldi. Verdiği konser sırasında bir anda yere yığılan şarkıcının imdadına eşi yetişti. Konsere gelenler başta endişelenirken, şarkıcının eşinin hamlesi alkış topladı.

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