Kemal Sunal’ın çocuklarına büyük şok! Soluğu mahkemede aldı

Bu açıklama sonrası kendisine Halit Sunal tarafından "Benim hakkımda bir daha konuşma son uyarım", "Beni kimse durduramaz, kanala çıkarım, Türkiye yüzünüze tükürür" şeklinde hakaret ve tehdit mesajları geldiğini belirten Ali Sunal, savcılığa başvurdu.