Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy 5 milyon TL’ye 'ev'lendi! İşte yeni adresleri
Şubat ayında Alaçatı’da dünya evine giren Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, yeni evlerini de buradan aldı. Çok sevdikleri tatil cennetine yatırım yapan çift, 5 milyon TL’ye villa aldı. Yeni evli çift, birçok ünlü isme de komşu oldu.
Oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılıkta da büyük başarı yakalayan ve neredeyse on parmağında on marifet olan Gökçe Bahadır, müzisyen eşi Emir Ersoy ile Şubat ayında Çeşme'de evlenmişti.
Mükemmel bir düğüne imza atan Bahadır ile Ersoy, düğünden Çeşme'den yazlık almak için harekete geçmişlerdi. Çift, sonunda istedikleri gibi bir ev bulmuşlar.
ÖZEL DEKORE ETTİRDİLER
Ege kıyısının en güzel yerlerinden biri olan Alaçatı'ya ünlü akını her sene yaşanmaya devam ediyor. Beyazıt Öztürk, Ezgi Mola, Sinan Engin, Caner Erkin- Şükran Ovalı çiftinden sonra Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy da Alaçatılı oldu ve buradan 5 milyon TL'ye bir yazlık aldılar.
Takvim'in haberine göre, birçok ünlü isim ile de komşu olan çift, evlerini tadilat yapıp oturmaya başlamış bile.
Bahadır ve Ersoy, bir yandan da birlikte yaptıkları müzikal çalışmalara hız verdi.
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