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Ece Seçkin sahnede yaralandı! Akımın son kurbanı oldu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.08.2022
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Ece Seçkin sahnede yaralandı! Akımın son kurbanı oldu

Bursa'da konser veren Ece Seçkin sahnede yaralandı. Tiktok’ta başlayan “sahneye cep telefonu fırlatma” akımının son kurbanı Seçkin, sahneye 10 metreden atılan telefon yüzünden yaralandı

Son dönemde konserlerde sahneye telefon fırlatanların sayısı hızla arttı. Derya Uluğ ve Oğuzhan Koç gibi isimlerin ardından önceki akşam Bursa'da konser veren Ece Seçkin'e de bir seyirci telefon fırlattı. Refleksle sağ kolunu kaldıran Seçkin, gözünden yaralanmaktan son anda kurtuldu ancak kulağından yaralandı.




Ünlü popçu, kendisine gelen telefon yüzünden işte bu hale geldi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI
Jandarma olaya müdahil olup tutanak tutarken ünlü şarkıcı, kimseden şikayetçi olmadı. Ancak Seçkin, sosyal medyadan Tiktok için başlayan bu korkutucu akıma isyan etti. Ece Seçkin, sosyal medya hesabından şunları yazdı: "Sahneye fırlatılan telefonla ilk kim video çekti bilmiyorum ama Tiktok uğruna gerçekten berbat bir akım başlamış. Binlerce insanı ve bizleri Tiktok aşkı için bu duruma sokup sağ kulağımı delen arkadaşa sormak istiyorum; değer mi!"




Seçkin'den önce meslektaşları Derya Uluğ ve Oğuzhan Koç'un da sahnesine telefon fırlatılmıştı.

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