Ece Seçkin sahnede yaralandı! Akımın son kurbanı oldu
Bursa'da konser veren Ece Seçkin sahnede yaralandı. Tiktok’ta başlayan “sahneye cep telefonu fırlatma” akımının son kurbanı Seçkin, sahneye 10 metreden atılan telefon yüzünden yaralandı
Son dönemde konserlerde sahneye telefon fırlatanların sayısı hızla arttı. Derya Uluğ ve Oğuzhan Koç gibi isimlerin ardından önceki akşam Bursa'da konser veren Ece Seçkin'e de bir seyirci telefon fırlattı. Refleksle sağ kolunu kaldıran Seçkin, gözünden yaralanmaktan son anda kurtuldu ancak kulağından yaralandı.
Ünlü popçu, kendisine gelen telefon yüzünden işte bu hale geldi.
ŞİKAYETÇİ OLMADI
Jandarma olaya müdahil olup tutanak tutarken ünlü şarkıcı, kimseden şikayetçi olmadı. Ancak Seçkin, sosyal medyadan Tiktok için başlayan bu korkutucu akıma isyan etti. Ece Seçkin, sosyal medya hesabından şunları yazdı: "Sahneye fırlatılan telefonla ilk kim video çekti bilmiyorum ama Tiktok uğruna gerçekten berbat bir akım başlamış. Binlerce insanı ve bizleri Tiktok aşkı için bu duruma sokup sağ kulağımı delen arkadaşa sormak istiyorum; değer mi!"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS TYT, AYT tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
- Enflasyon beklenti anketi açıklandı! Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne kadar? Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE...
- LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS lise 1. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur 2022?
- DGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçları belli oldu mu?
- Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani kimdir, kaç yaşında? İşte Vjosa Osmani'nin hayatı...
- Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?
- 2023'te emekli olabilirsiniz! 3600 günle 58 yaş dolacak! Kapsam belli oldu, hesaplamalar yapıldı! Baştan sona maaş hesaplaması...
- İş arayana 4.907 TL ödeme! Öğrenci, işsiz fark etmiyor, başvuru yapan kazanacak! İŞKUR duyurdu, günlük olarak...
- Galatasaray Fiorentina maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? GS Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- ÖSYM KPSS soru ve cevap anahtarı son dakika: KPSS 2022 soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? KPSS soruları açıklandı mı?
- BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları belli oldu mu 2022?
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?