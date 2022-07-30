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Kardeşlerim'in Tolga'sı asker oldu! Berk Ali Çatal birliğinden ilk pozu paylaştı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.07.2022
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Kardeşlerim’in Tolga’sı asker oldu! Berk Ali Çatal birliğinden ilk pozu paylaştı

Atv’nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim’de Tolga karakterini canlandıran Berk Ali Çatal, başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükseldi. Dizide her türlü kötülüğüm altından çıkan Tolga karakterini canlandıran Berk Ali Çatal asker oldu. İşte detaylar...

Kardeşlerim dizisine sonradan katılan ancak senaryonun neredeyse tamamına etki eden Tolga karakterine hayat veren Berk Ali Çatal oyunculuğuyla takdir topladı.

Sezonun dikkat çeken isimlerinden olan Berk Ali Çatal asker oldu. Genç oyuncu, vatani görevini yapmak üzere İstanbul Maltape'deki birliğine teslim oldu.

Bedelli askerlik yapan Çatal, asker pozunu takipçileriyle paylaştı.

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