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Sarah Jessica Parker İstanbul’a geldi! Türkçe yanıt verdi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.07.2022
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Sarah Jessica Parker İstanbul’a geldi! Türkçe yanıt verdi

Hollywood yıldızı Sarah Jessica Parker, sessiz sedasız İstanbul'a geldi. Son olarak 'Sex And The City'nin devamı olan 'And Just Like That' dizisinde boy gösteren oyuncu, Karaköy’de bir mekândan çıkarken görüntülendi. Arkadaşları basının görüntü almasını engellemek için adeta Parker’in önünde siper oldu. Muhabirlerin sorularına gülümseyen oyuncu, verdiği Türkçe yanıtla şaşırttı.

'Sex And The City'nin devam halkası olan 'And Just Like That' adlı yapımda rol alan, Altın Küre ve Emmy ödülü sahibi Amerikalı dünyaca ünlü yıldızı Sarah Jessica Parker, Türkiye'ye geldi. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün Karaköy Lokantası çıkışı görüntülendi.

Sessiz sedasız İstanbul'a gelen 57 yaşındaki ünlü oyuncuyu mekanın içindekiler tanımakta güçlük çekti.

Çıkışta görüntü vermemek için Vito aracı mekanın kapısına yanaştıran arkadaşları, basının görüntü almasını engellemek için adeta Parker'in önünde siper oldu.

KAMERALARA TÜRKÇE YANIT VERDİ

Muhabirlerin "Türkiye'ye hoş geldiniz. Tatil için mi yoksa bir proje için mi buradasınız?" sorusuna, Parker gülümseyerek; "Çok sağ ol" şeklinde Türkçe yanıt verdi.

TÜRK MUTFAĞI'NA HAYRAN KALMIŞ

Televizyon, sinema ve tiyatro oyunculuğu yapmış olan sanatçı oynadığı 'Sex and the City' adlı dizi ile dünya çapında üne kavuşan Parker, bolca Türk mezesi ve yemeklerini denemiş. Tatları çok beğenen Parker, Türk mutfağına hayran kalmış.

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